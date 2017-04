Une pelle mécanique arrache des fils électriques à Québec

Près de 1400 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité dans le secteur de Vanier, à Québec, après qu’un opérateur de pelle mécanique eut arraché des fils électriques avec son engin.

L’incident s’est produit vers 8 h 20 vendredi matin alors que l’opérateur de la pelle mécanique se trouvait au 550, avenue Godin, à Vanier.

Selon les informations fournies par le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec, six poteaux retenaient les fils électriques. De ce nombre, quatre ont été sectionnés avant qu’un de ceux-ci s’effondre sur la chaussée.

«La rue est fermée à la circulation et on a érigé un large périmètre de sécurité, a confirmé le porte-parole du SPCI, Bill Noonan. D’autres poteaux menacent de tomber également.»

Des équipes d’Hydro-Québec ont été appelées «en urgence» sur les lieux alors que le rétablissement du courant est prévu pour midi, selon la porte-parole, Colette Lettre-Racine.

«Les équipes vont vraiment essayer de circonscrire le plus rapidement possible, de ramener l’électricité au plus grand nombre de personnes possible le plus rapidement, a-t-elle expliqué. Ils ont dû faire un périmètre plus large par précaution et lorsqu’ils pourront, ils vont rapetisser au maximum le secteur à isoler jusqu’à un rétablissement complet.»

L’opérateur de la pelle mécanique a subi une évaluation médicale alors que M. Noonan n’était pas en mesure de préciser s’il avait été conduit au centre hospitalier.

Le Service de police de la Ville de Québec soutient pour le moment qu’il s’agit d’un accident.