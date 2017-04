340 résidences menacées par la crue des eaux à Rigaud

L’état d’urgence est maintenu à Rigaud, envahie par l’eau, malgré le fait que la situation se stabilise dans la municipalité de Montérégie.

La zone sinistrée comprend près de 340 résidences qui restent menacées par la crue des eaux. «La situation est stable. Les citoyens semblent commencer à gérer mieux la situation», a expliqué le maire de Rigaud, Hans Gruenwald fils, à TVA Nouvelles.

Selon les autorités, les niveaux des cours d’eau se sont stabilisés ou étaient à la baisse à plusieurs endroits dans les régions sinistrées.

Hélico TVA Les inondations ont forcé les autorités à décréter l'état d'urgence à Rigaud, en Montérégie

Rigaud est dans une situation jamais vue en une vingtaine d’années. «C’est un choc quand ça arrive», a souligné le premier magistrat.

L’état d’urgence a été déclaré jeudi et la municipalité recommandait l’évacuation de 469 résidences. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une trentaine de rues sont touchées.

Samedi, les autorités faisaient une tournée pour s’assurer que ceux qui ont décidé de rester sont en sécurité et n’ont besoin de rien.

La veille, le ministre de la Sécurité civile, Martin Coiteux, s’est rendu à Rigaud pour faire le point aux côtés du maire de l’endroit et des autorités appelées à surveiller la situation et à répondre aux besoins. «Dans certains endroits, on peut fournir du matériel si c’est nécessaire», a dit le ministre.

De l’espoir à l’horizon

Grandement affectées par les précipitations reçues vendredi et samedi, les rivières du sud-ouest de la province, principalement au nord du Saint-Laurent, devraient néanmoins voir leur niveau se stabiliser en fin de semaine, selon l’entreprise spécialisée Hydro-Météo.

Dans un bulletin publié samedi avant-midi, l’entreprise estime que la crue de plusieurs rivières des régions de l’Outaouais, Lanaudière et de la Mauricie devraient se stabiliser, tout comme celles des rivières des Prairies, des Mille Îles et Richelieu.

Pour plusieurs de ces cours d’eau, la décrue pourrait s’amorcer dès lundi, a précisé Hydro-Météo, qui a souligné que les conditions météorologiques influenceront le niveau des rivières.

Les conditions ensoleillées prévues par Environnement Canada devraient aider dimanche et lundi, mais une nouvelle dépression est toutefois attendue en milieu de semaine, a indiqué l’organisme fédéral.