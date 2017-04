Abattu par le SPVM: le dossier d’André Benjamin transféré au DPCP

Un an après la mort d'André Benjamin, ce citoyen de Montréal, abattu par des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre d'une opération qui avait soulevé de nombreuses questions, TVA Nouvelles a appris que le dossier a été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

C’est ce que la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé via son porte-parole, Stéphane Tremblay. L’enquête est complétée, le dossier a été soumis au DPCP. Pour le moment, on ignore si des accusations seront autorisées contre un ou des agents du SPVM ou si le DPCP a déterminé qu’il n’y avait pas matière à accuser qui que ce soit. La réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales doit venir en début de semaine.

Il y a presque un an jour pour jour, soit le 25 avril 2016, André Benjamin était abattu dans le cadre d'une opération policière dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Ontario, à l’angle de la rue Sicard.

Dans les heures suivant l’opération, le conjoint de M. Benjamin avait affirmé qu’il n'aurait jamais dû mourir de la sorte. «Les policiers ont sonné à la porte. André a ouvert et ensuite, j'ai entendu des coups de feu. Il y avait du sang partout, sur le plancher, des serviettes imbibées. J'étais à l'intérieur quand ça s'est produit», avait-il expliqué.

«Les policiers disent avoir utilisé le Taser, mais ils ont aussi tiré trois coups de feu. Il n'y avait aucune raison de le tuer, et ce, même s'il avait un couteau en sa possession. Ils auraient pu tirer dans les jambes ou épaules. Ils n'auraient pas dû l'abattre.»

Des voisins s'étaient aussi interrogés sur la rapidité avec laquelle les policiers auraient dégainé. «Selon moi, il n'y a pas eu de directive émise par les policiers entre le moment où ils se sont présentés ici et le moment où ils ont ouvert le feu», avait raconté l'un d'entre eux.

L’enquête avait été confiée à la SQ. Cette dernière affirmait l’an dernier qu'une arme à impulsion électrique avait été utilisée, qu'au moins un coup de feu avait été tiré et qu'un homme dans la soixantaine était en possession d'une arme blanche.

Suicidaire

André Benjamin vivait dans ce triplex depuis 1988. Ceux qui y habitent l’ont dépeint comme un homme d’une gentillesse infinie.

La personne qui a téléphoné au 911 aurait mentionné que l’homme avait plusieurs couteaux en sa possession et qu’il avait fait une tentative de suicide, en essayant de se jeter du haut d’un balcon.

André Benjamin travaillait depuis 22 ans comme préposé aux bénéficiaires au centre Grace Dart d’Hochelaga-Maisonneuve.