Des mois éprouvants pour le gendre du regretté Luc Cousineau

Les huit derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Patrick Goyette, qui a vécu toute une gamme d’émotions : une naissance, un dégât d’eau et un deuil. Aujourd’hui, le comédien peut prendre le temps de souffler. C’est avec bonheur qu’il nous parle de sa famille, de sa carrière et de ses projets.

La discussion à peine entamée, je lui offre mes condoléances; le 6 mars, son beau-père, le chanteur et musicien Luc Cousineau, est décédé de la maladie de Lou Gehrig. «Je l’aimais beaucoup. J’étais près de lui et j’étais très fier de lui. Ç’a été une maladie très longue; ça a duré quatre ans. On savait que la fin arrivait, mais c’était quand même difficile. Ma blonde était très près de son père. Quand j’ai rencontré Karine (Cousineau), je le connaissais peu. Il a fait beaucoup de chansons. Il a toujours créé, même malgré la maladie. J’avais beaucoup de respect pour lui», souligne Patrick.

Avec Karine Cousineau, une attachée de presse avec qui il est en couple depuis 10 ans, le comédien a eu deux enfants: Sacha, deux ans et demi, et Frida, née en juillet 2016. Il est aussi le père de deux adolescents: Maurice, 16 ans, et Clément, 13 ans, nés de son union avec la comédienne Sylvie Drapeau. Sa famille est complète. «J’ai été très présent pour mes enfants. Disons que je sais comment changer des couches et tenir un bébé naissant!» lance-t-il avec le sourire.

Des moments difficiles

Les derniers mois ont été plutôt chaotiques pour le comédien. «Mon beau-père était malade, la petite est arrivée en juillet et on a eu un immense dégât d’eau; ça s’est répandu dans la maison par le toit. On a dû vivre ailleurs pendant six mois; on est revenus à la maison il y a un mois. Sacha avait commencé à aller à la garderie, mais c’était l’enfer de l’envoyer là, après l’arrivée de la petite et notre évacuation de la maison. Sacha n’arrivait pas à s’adapter, alors on a dû le garder avec nous. Avoir des travaux à la maison avec deux enfants en bas âge, c’était quelque chose.

Habituellement, j’ai toujours mes ados en garde partagée une semaine sur deux, mais depuis six mois ils sont plus souvent avec leur mère... Éventuellement, on va se retrouver.» Ses deux aînés étaient d’ailleurs présents aux funérailles de Luc Cousineau. «Je les adore. Ils sont sensibles et polis.» Son plus vieux, Maurice, étudiera en lettres au cégep de Rosemont l’an prochain.

Des «Filles de Caleb» à «O’»

Diplômé en 1990 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Patrick Goyette a près de 30 ans de carrière à son actif. «Les premières années, j’ai fait plein de projets. Dernièrement, j’ai eu «O’». Mon personnage était le chum de Kathleen (Maxim Roy). Au début, on m’a dit qu’il ne resterait pas dans l’émission, car Kathleen allait revenir avec François (Hugo Giroux) mais, finalement, la production a décidé de me garder, et mon personnage a été avec Gloria (Geneviève Boivin-Roussy). Il y a aussi eu «Les hauts et les bas de Sophie Paquin».»

«À l’époque où j’ai travaillé avec Robert Lepage, j’ai eu deux rôles principaux dans «Le confessionnal» et «Le polygraphe». J’en ai aussi eu un dans la série «Ces enfants d’ailleurs». Ç’a été une grosse période, car j’étais aussi en tournée à travers le monde avec «Les sept branches de la rivière Ota», un autre projet de Robert Lepage.

Je travaillais et j’étais plus en demande. Aujourd’hui, je le suis encore, mais l’âge et le casting changent. J’ai même vécu des tournages en 16 mm. Le premier contrat professionnel que j’ai eu, c’était pour jouer dans «Les filles de Caleb»; le premier épisode était tourné en 16 mm. Je n’étais même pas sorti du Conservatoire et j’ai réussi à avoir un rôle dans la série. J’ai pu terminer ma troisième année au Conservatoire, alors que ce n’était pas censé être le cas.»

Actuellement, il fait une apparition dans le film «Boost», du réalisateur Darren Curtis, dans lequel il joue un enquêteur. «J’ai travaillé un peu en anglais. Je suis bilingue et j’ai fait des études en anglais. Ça faisait très longtemps que je n’avais pas joué dans cette langue. «Boost» m’a donné envie de rejouer en anglais.»