Deux Canadiens sur la liste des terroristes du département d’État américain

Deux ressortissants canadiens, dont un du Québec, ont été ajoutés sur la liste des terroristes du département d’État américain plus tôt ce mois-ci.

Tarek Sakr, un homme de 30 ans né en Syrie, est un des deux Canadiens à s’être vu imputer spécifiquement la désignation de terroriste par les autorités américaines. Il ferait partie de la première vague de jeunes Québécois partis combattre dans les rangs terroristes au Proche-Orient entre 2011 et 2012.

L’autre est Farah Mohamed Shirdon, 24 ans. Ce dernier est né à Toronto, mais détient les nationalités canadienne et somalienne.

Sakr se trouverait en Syrie ou en Turquie. Shirdon serait à Raqqa, en Syrie, selon le gouvernement américain.

Les personnes désignées terroristes par le département d’État américain sont des individus ayant commis, ou posant un sérieux risque de commettre, des actes de terrorisme qui menacent la sécurité des citoyens américains ou la sécurité nationale des États-Unis, la politique étrangère du pays ou son économie.

En conséquence, il est interdit aux citoyens américains de transiger avec ces personnes. De plus, toutes les propriétés de ces personnes sous juridiction des États-Unis sont gelées.

Selon Washington, Tarek Sakr a reçu une formation de tireur embusqué en Syrie et se rendrait périodiquement en Turquie. Il est lié notamment au Front al-Nosra, un groupe affilié à al-Qaïda en Syrie.

Quant à Farah Mohamed Shirdon, dont le dernier lieu de résidence connu au Canada est Calgary, il s’est rendu en Irak et en Syrie pour combattre aux côtés, notamment, de l’État islamique. Il est un soldat et un recruteur important de l’État islamique et a déjà impliqué dans des activités de financement. En 2015, la Gendarmerie royale du Canada avait émis un mandat d’arrestation contre lui, de même qu’Interpol.

Les deux hommes sont considérés comme «activement engagés dans le terrorisme», a souligné le département d’État.