Importation de fentanyl: un couple d’Ontariens plaide coupable

Deux Ontariens risquent gros pour avoir été épinglés aux États-Unis en train de faire rentrer au Canada du fentanyl et de la pentylone, un nouveau produit psychoactif de synthèse.

Karl Morrison, 59 ans, un résident de Kitchener, en Ontario, a plaidé coupable jeudi à Buffalo de tentative d'exportation de pentylone et de fentanyl, selon un communiqué du bureau du procureur fédéral du district ouest de l'État de New York. Il fait face à 20 ans de prison et une amende de 1 million $ US.

Sa femme, Sorina Morrison, 60 ans, a plaidé coupable d’avoir dissimulé le crime. Elle risque trois ans de prison et une amende de 250 000 $ US.

Dans un premier temps, ils avaient d’abord plaidé non coupable.

Le fentanyl est une drogue plusieurs fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine.

En août 2016, les autorités américaines avaient intercepté un colis envoyé de Chine à Karl Morrison à une adresse à Niagara Falls, dans l'État de New York. Le colis contenait quatre paquets de poudre. Les Morrison ont été arrêtés au mois d’octobre après être entrés aux États-Unis pour récupérer le colis et le réexpédier à des adresses au Canada, dont la leur. Ils ont été interceptés par les forces de l’ordre alors qu'ils avaient repris le pont Lewiston-Queenston pour regagner le Canada.

Plusieurs jours après leur arrestation, les autorités américaines ont intercepté un autre colis en provenance de la Chine encore adressé à Karl Morrison dans lequel se trouvaient près de 500 grammes de poudre contenant de la pentylone.

La sentence des Morrison sera connue le 25 juillet.