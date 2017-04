La capsule Cygnus d'Orbital ATK amarrée à la Station spatiale

La capsule non-habitée Cygnus de la société américaine Orbital ATK a été amarrée à la Station spatiale internationale (ISS) samedi comme prévu, selon les images en direct de la télévision de la NASA.

À son arrivée à proximité de la Station, Cygnus a été saisie à 10H05 GMT par le bras télémanipulateur manoeuvré de l'intérieur par l'Américaine Peggy Whitson et le Français Thomas Pesquet de l'Agence spatiale européenne. La capsule sera ensuite amarrée à l'avant-poste orbital.

Lancé mardi de Cap Canaveral en Floride, Cygnus livre 3,45 tonnes de fret et équipements, dont plus de 900 kilos de matériels d'expériences scientifiques, 950 kilos d'approvisionnement pour l'équipage et 1,22 tonne de pièces destinées à la Station.

Parmi les expériences scientifiques figurent notamment des recherches sur les anticorps en microgravité, qui pourraient accroître l'efficacité des chimiothérapies contre le cancer. Ainsi qu'une étude avancée de la physiologie des plantes et sur la culture de produits alimentaires frais dans l'espace.

Il s'agit de la septième mission d'approvisionnement de l'ISS effectuée par Orbital ATK dans le cadre d'un contrat de 1,9 milliard de dollars avec la NASA.

Une fois que les astronautes de l'ISS auront déchargé la capsule, ils la rechargeront de déchets et équipements usagés. Cygnus doit quitter la Station le 25 juillet prochain pour plonger dans l'atmosphère où elle se désintégrera.

L'arrivée de Cygnus à l'ISS a été retardée à samedi pour permettre l'amarrage jeudi d'un vaisseau russe Soyouz transportant le cosmonaute Fyodor Yurchikhin et son collègue américain Jack Fischer.

Ils ont rejoint dans la Station Peggy Whitson, Thomas Pesquet et le Russe Oleg Novitskiy.