Le NCSM «Saskatoon» en route vers le Canada

Le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) «Saskatoon» est en route vers le Canada après avoir patrouillé, pendant 53 jours, le long des côtes de l’Amérique centrale dans le cadre d’une opération multilatérale visant à contrer la contrebande de drogue.

Le NCSM «Saskatoon» a été déployé de la fin février au 20 avril dans le cadre de l’opération CARIBBE afin d’aider au déroulement de l’opération MARTILLO dirigée par les États-Unis et à laquelle 14 pays ont participé.

Durant la période, le «Saskatoon» a aidé la garde côtière américaine à saisir approximativement 1124 kilos de cocaïne et à intercepter environ 1500 kilos de cette drogue.

Les faits d’armes du navire canadien se sont déroulés les 13 et 14 avril alors qu’il a intercepté un total de 1500 kilos de cocaïne, ainsi que le 6 avril et le 12 mars quand il a saisi, respectivement 464 kilos et 660 kilos de cette drogue.

Les Forces armées canadiennes participent à cette opération depuis novembre 2006.

Le «Saskatoon» est un navire de défense côtière classe Kingston mis en service en 1998.