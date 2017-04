Les mini-maisons gagnent en popularité au Québec

Avec la hausse des prix de l’immobilier, les mini-maisons sont de plus en plus populaires.

Une entreprise de Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la région de Québec, ouvre ses portes en fin de semaine pour promouvoir son projet de développement.

Chabot Construction propose L'Espace Pur, un projet de mini-maisons qui se veut soucieux de l'environnement.

Huit modèles de maison sont offerts d’une superficie variant entre 511 et 1380 pieds carrés. Une vingtaine de terrains sont toujours disponibles.

L’achat d’une maison donne accès, en copropriété, à une montagne dotée de sentiers pédestres, de piscines et de jardins communautaires.

«L'idée du projet, c'est vraiment de minimiser l'empreinte au sol. (...) Donc, on n'a pas le droit de faire plus de 1 200 pieds carrés d'empreintes au sol. Ça inclut les cabanons et les terrasses», explique le président de l’entreprise, Martin Chabot.

Le projet immobilier cherche aussi à conserver le maximum d'arbres autour des résidences.

L’idée des mini-maisons répond aux préoccupations des nouveaux acheteurs qui souhaitent apprendre à vivre avec moins, dans un espace plus restreint.