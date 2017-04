«On a commencé par une page blanche» - Roch Voisine

Après avoir passé cinq ans à nous faire attendre, Roch Voisine nous revient les bras chargés d’amour et de belles chansons qui nous berceront longtemps. «Devant nous» est le plus beau cadeau de printemps qu’on puisse s’offrir. Parlons-en avec cet artiste tant aimé.

Quelle a été la première étincelle de cet album?

Honnêtement, je ne peux pas dire qu’il y a eu une première étincelle. Mon coréalisateur, Jay Lefebvre, et moi, on a d’abord pris le temps de bien écouter le son d’aujourd’hui. On a commencé comme ça. Puis, on a travaillé sur différents plans en même temps. Ce n’était pas un travail planifié. On a vraiment commencé par une page blanche. On ne savait pas trop quel style aurait l’album. On a travaillé sur les sujets d’abord, puis les mélodies, et après cela, les formats et le son ont évolué. On y est allés beaucoup par expérimentation. Chaque chanson a son propre rythme — rythme des mots et rythme mélodique —, son ambiance, sa nature, son format... Chacune a été poussée à son maximum.

Vous avez enfin pu collaborer avec Luc Plamondon! Pourquoi cela a-t-il pris tant de temps?

Sincèrement, je ne sais pas! Luc ne travaille pas sur commande; il travaille par coups de coeur. On avait déjà fait quelques essais, mais ça n’avait pas été concluant. On se croisait rarement ou on n’avait pas le temps de discuter. Puis, finalement, il m’a envoyé un texte; j’avais déjà une mélodie qui s’y collait parfaitement, et c’est devenu «Nos combats»!»

Vous jouez beaucoup avec votre voix dans cet album. Pourquoi?

Je suis un peu comme un comédien quand j’interprète une chanson. J’aime bien me coller à mes projets comme un acteur qui joue un rôle. Et sur le plan vocal, je suis chanceux, car je peux jouer énormément avec ma voix. Ça me permet de montrer différentes facettes de ce que je peux faire. Ça vient naturellement en plus: je me place derrière le micro, je me plonge dans le mood, et ma voix s’adapte à ce que je livre.

Y a-t-il une chanson de l’album qui est plus précieuse pour vous?

Ma chanson préférée est «Comme au cinéma». Je trouve qu’on y voit vraiment la transformation, que je colle ma voix au style... Elle illustre très bien l’évolution dans une chanson. Il y a aussi «J’veux pas vieillir», une chanson de Boom Desjardins sortie en 2004 que j’aime énormément et qui m’avait beaucoup touché à l’époque. Je m’étais dit que je la chanterais à un moment donné. Et elle colle beaucoup plus à ce que je suis maintenant. Dès que tu commences à vivre pour autre chose que ta petite personne, que tu commences à avoir des responsabilités, tu es touché par cette chanson-là. Émotivement, les réactions sont toujours très fortes quand je la chante.

Qu’espérez-vous offrir à vos fans?

Autre chose qu’un énième album! Que ce soit la preuve que je suis toujours aussi passionné par ce que je fais, que je suis capable d’évoluer et de demeurer aussi avec eux dans leur vie, aujourd’hui. Ma responsabilité, c’est de rester près d’eux, de faire les premiers pas pour les rejoindre et de m’assurer qu’ils savent que j’existe encore pour eux!

L’album «Devant nous» est offert en magasin.