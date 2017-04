Paul Daraîche : 52 ans de tournée

Il y a 52 ans, Paul Daraîche est parti en tournée et, depuis, il n’a jamais arrêté de répandre la joie et la musique partout au Québec. Cet été, le mentor de «La Voix» aura encore un horaire chargé au Centre Bel et au NomadFest.

Paul, comment trouvez-vous votre expérience à «La Voix»?

C’est bien plus intense que je le pensais! J’adore ça, mais je trouve difficile de voir partir des concurrents. Ils sont tellement remplis d’espoir! Ils me font penser à moi quand j’avais leur âge...Que leur souhaitez-vous lorsqu’ils quittent?

Je leur souhaite beaucoup de courage, parce que, contrairement à ce que plusieurs pensent, ce n’est pas facile d’être musicien. Les gens me disent: «Toi, Paul, tu ne travailles pas, tu chantes!» Quoi? Je travaille huit jours sur sept! Ça fait 52 ans que je fais de la tournée. Quand je ne suis pas sur scène, j’écris ou je suis en studio pour enregistrer et réaliser des albums.

Le 17 juin, vous participerez au Party country de P-A Méthot, au Centre Bell. Est-ce vrai que l’idée de ce spectacle vient de vous?

Oui. Il y a quelques mois, P-A m’a invité à partager avec lui la scène du Grand Théâtre de Québec. Il venait d’obtenir un succès monstre au Centre Bell avec son «Party 80», et je lui ai dit que le prochain devrait avoir pour thème le country. Il a bien ri sur le coup, puis il l’a organisé.

Après le Centre Bell, vous serez au NomadFest Rodéo Urbain, en août. Comment expliquez-vous la présence d’autant de cow-boys à Montréal?

Des cow-boys à Montréal, il y en a plein, mais souvent ils ne sont pas nés là. Il ne faut pas oublier que 500 000 Madelinots, Acadiens et Gaspésiens habitent la métropole et ses banlieues. Ça va être un bel événement, sur un super beau site dans le Vieux-Montréal.

Vous aurez 70 ans le 26 juin. Comment allez-vous célébrer?

Pour moi, tout est un bon prétexte pour faire un gros party, mais je ne veux pas en voir un seul me parler de mon âge ou m’offrir un gâteau, sinon je vais le lui écraser au visage! Moi, j’ai 18 ans dans mon coeur.

«Le party country: Il était une fois au Centre Bell», le 17 juin, à 19 h 30, au Centre Bell. pamethot.com

Le NomadFest Rodéo Urbain, du 24 au 27 août, à Montréal. nomadfest.ca