Saison d’hiver au Zoo de Granby: un bilan très positif

Le Zoo de Granby a reçu plus de 90 000 visiteurs au cours de sa saison hivernale 2016-2017 qui s’est terminé avec le long weekend de Pâques, un bilan qu’il qualifie d’«exceptionnel».

«Il s’agit d’une augmentation de plus de 50% de l’achalandage par rapport à l’an dernier, a indiqué l’établissement dans un communiqué. Près de 11 000 personnes ont profité d’un abonnement saisonnier pour visiter le Zoo l’Hiver plus d’une fois et de nombreuses promotions ont aussi trouvé preneurs, dont les rabais offerts en ligne lors du Boxing Zoo le 26 décembre dernier et l’offre hivernale sur Tuango.»

Le Zoo de Granby soutient que les nouveautés de sa dixième édition du Zoo l’Hiver «ont contribué au succès de cette saison, notamment avec l’ajout d’une patinoire réfrigérée de 300 mètres carrés en plein cœur du Village».

Le Zoo dit aussi avoir augmenté le nombre de journées d’exploitation cette année.

«Le Zoo de Granby est maintenant plongé dans les préparatifs de la prochaine saison estivale avec sa nouveauté, le parc Dinozoo, qui mettra en vedette 21 dinosaures grandeur nature ainsi qu’un tout nouveau monde à parcourir!»

La saison estivale commencera avec l’ouverture du parc animalier le 20 mai et celle du parc aquatique le 3 juin.