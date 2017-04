Une présumée tête dirigeante d’un important réseau veut être libérée

Steve Poulin / AGENCE QMI

Dans le cadre de l’opération OBLIGER, 16 suspects âgés entre 20 et 56 ans ont été arrêtés. Ils comparaîtront jeudi au palais de justice de Québec et pourraient faire face à des accusations de vols, recel et de complot. La SQ a également effectué six perquisitions, soit à Saint-Georges, Saint-Liboire, Saint-Zotique, Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix, ainsi que Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Un million de homards ont notamment été saisis à Caraquet. Au Québec, Canada. Le mercredi 8 mars 2017. Sur cette photo: Perquisition à St-Georges de Beauce STEVE POULIN / AGENCE QMI