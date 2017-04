À 12 ans, il voulait parcourir toute l'Australie au volant

Un garçon de 12 ans a été arrêté en Australie après avoir parcouru 1300 km au volant d'une voiture, soit le tiers d'un vaste périple entamé dans l'arrière-pays qu'il comptait traverser d'est en ouest, ont annoncé dimanche les autorités.

L'aventure du jeune garçon a pris fin dans la ville minière de Broken Hill. L'enfant a été trahi par un pare-choc cassé qui traînait par terre, selon un communiqué de la police de l'État de Nouvelle Galles du Sud.

«Les vérifications ont permis de révéler que le conducteur était un garçon de 12 ans qui voulait se rendre de Kendall à Perth», a ajouté la police, précisant qu'il avait été arrêté.

Au total, 4000 kilomètres séparaient son point de départ, le village de Kendall dans l'est de l'Australie, de Perth, sa destination finale, complètement à l'ouest.

En voiture, il s'agit d'un difficile voyage d'une quarantaine d'heures. Le voyageur traverse le pays de bout en bout, à travers des déserts parmi les plus rudes du monde, comme la vaste région de Nullabor Plain où seuls survivent dans une chaleur écrasante une maigre végétation et de petits animaux.

L'office australien du tourisme conseille aux conducteurs de prévoir six heures rien que pour traverser Nullabor et de se munir de «réserves de pétrole supplémentaire et de beaucoup d'eau et de nourriture».