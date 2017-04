Battu, François Fillon votera pour Emmanuel Macron

Le conservateur François Fillon, battu dimanche au premier tour de la présidentielle française, a reconnu sa défaite et indiqué qu'il voterait pour le centriste Emmanuel Macron, qualifié pour le second tour avec la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen, afin d'éviter «malheur et division».

«Il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaité de coeur, mais l'abstention n'est pas dans mes gênes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. L'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite, je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron», a déclaré M. Fillon à la télévision.