Dernière de «Broue» à Sherbrooke

Après 38 ans au service de «Broue», Marc Messier, Marcel Gauthier et Michel Côté ont choisi le centre culturel Maurice-O'Bready, à Sherbrooke, pour donner un dernier souffle à leurs personnages.

L'émotion était palpable samedi soir. C'est devant une touchante ovation de plusieurs minutes que les trois comédiens ont fait leurs adieux au public, mais aussi à la famille et aux amis, présents dans la salle.

«Demain, on va parler de nous au passé, ce qui n'est jamais arrivé auparavant parce qu'il y avait toujours d'autres tournées de prévues», souligne Marc Messier.

Le 21 mars 1979, les trois comédiens étaient loin de se douter qu'ils seraient toujours là, 38 ans plus tard. Après 3322 représentations, ils tirent leur révérence.

«On voulait finir alors qu'on était encore en santé, que ça allait bien. On voulait être capables de descendre la rivière en canot pour notre retraite!» raconte Michel Côté

Sans surprise, c'est à guichet fermé que les comédiens ont donné leur toute dernière représentation. Les plus grands fans de «Broue» se sont fait le point d'honneur d'assister à la dernière représentation et ce, même si les billets se revendaient entre 300 et 600 $ la paire.