Dernière étape avant la demi-finale!

La deuxième partie des quarts de finale de «La Voix» se déroulera en direct, ce dimanche, à partir de 19h30, à TVA.

L'ouverture de la soirée mettra en vedette la chanteuse française Zaz, l'artiste francophone qui connaît actuellement le plus de succès à l'international.

«Nous sommes très heureux de pouvoir la recevoir, ça fait plusieurs années qu'on essaie de l'avoir, a indiqué Stéphane Laporte, producteur associé de l'émission. Quand on reçoit les gens en préauditions, que ce soit pour «La Voix» ou «La Voix Junior», on entend beaucoup de ses chansons.»

La star française a vendu plus de 4 millions de disques dans près de 50 pays, et sa tournée actuelle a déjà été vue par plus de 1,5 million de personnes.Elle va faire un numéro, en compagnie des douze candidats en lice dimanche, avec l'interprétation de trois de ses plus grands succès: «Si jamais j’oublie», «Je veux» et «On ira».

Compétition

La compétition entre les candidats va connaître un nouveau rebondissement avec ces deuxièmes quarts de finale.

Hanorah, Zaya Solange et Sam Tucker devront défendre leur place dans l’équipe de Pierre Lapointe. Amos J., Willis Pride et Louis-Paul Gauvreau seront en ballotage pour l’équipe d’Isabelle Boulay, alors que ce sera au tour de Margau, Michael et Maxime Desrosiers de chanter pour représenter l’équipe de Marc Dupré en demi-finale. Enfin, Cindy Daniel, Jean-Seb Carré et Désirée devront impressionner le public et leur coach pour continuer l’aventure avec Éric Lapointe.

Au menu musical des candidats pour cette étape, on retrouvera notamment des chansons de Claude Dubois, Stromae, Janis Joplin ou encore Richard Desjardins.

Demi-finale

À la fin de ce second quart de finale, il restera donc huit candidats, soit deux par équipe. La semaine prochaine, les candidats de chacune des équipes vont s’affronter durant une performance en solo. Contrairement aux années précédentes, les coachs n'auront plus aucune influence sur les votes. Ce sera uniquement les votes du public qui vont désigner le gagnant de chacune des équipes qui ira en finale.