Greffé du cœur depuis 12 ans, il remercie la vie

La semaine nationale du don d'organe et de tissu commence aujourd'hui. TVA Nouvelles a rencontré Éric Chamberland, greffé du coeur il y a 12 ans.

Le problème cardiaque d'Éric est héréditaire. Il souffrait de l'épaississement d'une paroi du coeur, une condition génétique transmise par sa mère, elle-même greffée du coeur il y a plusieurs années.

Éric a dû patienter pendant huit mois dans l'attente de son nouveau coeur, mais jamais il n'a perdu espoir.

«Je me me suis pas découragé et j'étais confiant. J'ai aussi été chanceux de recevoir un coeur», explique-t-il.

Ce père de famille de 34 ans craignait que ses enfants soient atteints de la même condition que lui, mais heureusement, tout le monde est en pleine santé.

«Les enfants ont passé une série de tests sanguins et génétiques. Heureusement le gêne n'a pas muté, donc tout le monde va bien.»

Le message d'Éric Chamberland est clair: signez votre carte de don d’organe et avertissez votre famille puisque plusieurs vies en dépendent.

Selon Transplant Québec, à ce jour 841 Québécois demeurent en attente d'un don d'organe.