Harry Styles aurait postulé pour jouer Han Solo

Harry Styles était présent sur le plateau du «Graham Norton Show» vendredi afin d’interpréter son simple «Sign of the Times». Il a ensuite été interviewé, et devait répondre à des questions en utilisant uniquement des expressions faciales. Le chanteur et acteur de 23 ans a été interrogé au sujet des rumeurs qui entourent sa vie, notamment s’il avait eu une relation sexuelle avec Barack Obama.

«Légalement, je ne peux rien dire», a-t-il plaisanté, en essayant de garder l'air sérieux. Il s’est également amusé de lorsqu'il a été question de l'obtention du rôle de Han Solo dans le prochain film dédié au personnage de Star Wars. Luttant pour ne pas sourire, laissant penser qu’il s’est bien rendu aux auditions, il s’est mis à rire quand l’autre invité, Rob Brydon, a insinué que le présentateur avait visé juste, et lui a tapé sur les doigts. C’est finalement Alden Ehrenreich qui a obtenu le rôle d’Han Solo, et qui reprendra le personnage dans le film avec Woody Harrelson, Emilia Clarke et Donald Glover.

La sortie est prévue pour 2018.

Harry Styles a également reconnu avoir mangé du gâteau aux carottes à un concert de Fleetwood Mac, mais a en revanche nié avoir attrapé la chlamydia après avoir câliné un koala en Australia, qu’il voulait être agent immobilier, et qu'il utilisait du placenta de mouton pour sa peau.