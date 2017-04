Ils espèrent devenir les conférenciers de demain

Le développement personnel gagne en popularité depuis plusieurs années.

En fin de semaine, 800 personnes étaient réunies au Centre des congrès de Lévis en espérant devenir les conférenciers de demain.

Le séminaire se tenait dans le cadre de l'Académie Zéro Limite, une formation en ligne de 72 heures.

Une initiative du conférencier Martin Latulippe:

«Il y a plein de gens qui ont des passions incroyables, qui ont une expertise ou une histoire de vie phénoménale, mais on ne leur pas enseigné comment mettre ça en marché», explique-t-il.

Un enseignement qui s'adresse à ceux qui souhaitent développer une carrière à titre d'auteur, coach, conférencier ou consultant.

Homme d'affaires prolifique, Maxime Piccinini a tout quitté pour se lancer dans le domaine : «Je gagnais très très bien ma vie, j'avais une force de vente de plusieurs millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à une période de transition et plusieurs personnes me parlaient de coaching. Je me suis lancé».

Il prétend qu'il gagnait 45 000 euros par mois avant de changer de vie.

Il veut maintenant transmettre un message bien simple : ne pas vivre avec des regrets.

800 personnes veulent faire comme lui, changer de vie.