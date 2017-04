Le niveau d’eau baisse un peu à Rigaud à la faveur du beau temps

À Rigaud, les sinistrés s'accrochent à l'espoir que l'eau de la rivière des Outaouais retourne rapidement dans son lit.

Il y a encore 524 résidences affectées par la crue printanière. Soit elles sont inondées, soit elles sont entourées d’eau et isolées.

Le niveau de l’eau a baissé de quelques centimètres depuis samedi et le beau temps des dernières heures donne un peu de répit.

Moins de la moitié des sinistrés ont décidé de rester chez eux, les autres sont relocalisés avec l’aide de la municipalité.

La Ville a décidé en fin de journée de maintenir l’état d’urgence pour lundi.

Un total de 21 familles représentant 33 personnes ont eu besoin de l’aide de la municipalité jusqu’à présent.

«Il y a des gens qui quittent (leur résidence) sans dire quoi que ce soit. Quand on cogne à la porte et que ça ne répond pas, ça tombe dans une catégorie X. On s’ajuste avec ces réalités-là», explique le maire de Rigaud, Hans Gruenwald fils.