Les réactions des partisans de la Sainte-Flanelle enflamment le web

Les avis sont partagés sur la performance de Carey Price, les Rangers formaient une meilleure équipe, on regrette l’échange de P.K. Subban et on critique les transactions de Marc Bergevin. L’élimination des Canadiens de Montréal face aux Rangers de New York a enflammé les réseaux sociaux samedi soir.

Plusieurs amateurs ont pointé du doigt les coupables de cette sortie hâtive et d’autres croient avoir la solution pour relancer le Tricolore. À travers les centaines de commentaires publiés sur les comptes Facebook de TVA Nouvelles et de TVA Sports, certains constats sont récurrents.





























Voyez dans la vidéo ci-dessus les réactions de plusieurs amateurs interrogés dimanche par TVA Nouvelles.

Des amateurs jugent que le gardien des Canadiens a été surclassé par son rival Henrik Lundqvist, mais d’autres pointent plutôt le manque d’attaque générée par ses coéquipiers.

À nouveau, plusieurs partisans réclament des changements. Peu de joueurs semblent être intouchables dans l’opinion publique.

Certains internautes ont pris cette défaite avec un ton plus humoristique. Notamment, Ghassen Lajimi croit que les Canadiens ramèneront la coupe «le jour où il n’y aura plus de nids de poule dans les rues» de Montréal.

Les réactions des partisans se feront sans doute sentir à nouveau dans les prochains jours alors que la direction des Canadiens présentera le bilan de cette saison qui s’est terminée plus tôt que plusieurs l’auraient voulu.