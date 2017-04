Les sodas sucrés artificiellement liés à un risque d’AVC et de démence

Consommer des sodas sucrés à l’aide d’un édulcorant artificiel triplerait le risque de subir un accident vasculaire cérébral (AVC) ou de développer de la démence.

C’est à tout le moins ce qui ressort d’une étude publiée la semaine dernière dans le journal scientifique «Stroke», de l’Association américaine du cœur.

Selon les chercheurs, les participants de l’étude qui consommaient au moins une canette de boisson gazeuse sucrée avec un succédané du sucre par jour démontraient 2,96 fois plus de risque de subir un AVC ischémique, soit un arrêt du flux sanguin dans le cerveau.

Les amateurs de boissons gazeuses faibles en calories ont aussi présenté un taux 2,89 fois plus élevé de développement de la maladie d’Alzheimer vis-à-vis des autres participants.

L’étude a porté sur un total de 2888 patients de plus de 45 ans pour la portion concernant les AVC et de 1484 patients de plus de 60 ans pour la portion sur la démence.

Ceux-ci font partie d’une cohorte de volontaires suivis depuis des décennies aux États-Unis pour différentes recherches concernant les maladies cardiaques.

En parallèle, les chercheurs ont remarqué que les participants qui ont consommé des boissons gazeuses édulcorées avec du sucre n’avaient pas développé davantage d’AVC ou de cas de démence que ceux qui ne boivent pas de sodas.