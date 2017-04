Morneau à Washington pour discuter économie, classe moyenne et égalité

Lors des réunions de printemps du G20, du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances Bill Morneau a déclaré que «l’égalité des sexes et une classe moyenne forte sont la clé de la prospérité mondiale».

Ces rencontres, qui ont débuté mardi et se termineront dimanche, ont permis à Bill Morneau de rencontrer ses partenaires du G20 pour discuter de l’approche du Canada visant à renforcer l’économie du pays en prenant des mesures pour que la classe moyenne, et ceux qui travaillent pour en faire partie, aient «une chance réelle et équitable de réussir.»

Le ministre canadien en a profité pour rappeler certaines mesures énoncées dans le budget 2017. Par exemple, les investissements dans la formation pour que les travailleurs puissent se perfectionner ou mettre à niveau leurs compétences, et pour aider les jeunes à en acquérir avec la création de 10 000 stages d’apprentissage, mais aussi les mesures concernant le régime fiscal pour la classe moyenne.

«Si nous voulons que l'économie mondiale soit plus forte et que le monde soit plus prospère, nous devons bâtir une classe moyenne forte qui est optimiste à l'égard de l'avenir et qui a les moyens de saisir les occasions qui se présenteront», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Au cours de son séjour à Washington, Bill Morneau a également participé à des tables rondes sur l’économie mondiale et l’égalité des sexes. L’occasion pour lui de mettre en avant le tout premier énoncé relatif aux sexes du Canada, où on retrouve notamment l’augmentation du nombre de semaines de prestations maternité d’assurance-emploi, l’investissement dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants pour appuyer la participation des femmes sur le marché du travail. Ainsi que des programmes visant à éliminer les obstacles à la réussite, là où les disparités entre les sexes sont encore présentes.