Un chien retrouvé quatre jours après avoir été volé à Toronto

Le petit Kobe, un sympathique shih tzu mêlé de spitz nain d’un an, volé à Toronto mercredi soir, tôt dimanche matin, a rapporté la police de Toronto.

Dérobé par un homme dans la quarantaine alors qu’il était attaché à un banc à l’extérieur d’un restaurant McDonald’s, Kobe a finalement été retrouvé par un passant. Il était attaché à un poteau.

Les policiers ont rapidement contacté sa propriétaire, qui était heureuse d’enfin retrouver son fidèle compagnon. «Je l’ai pris dans mes bras [...] et je l’ai serré et embrassé et je ne pouvais plus m’arrêter. Il était fatigué, mais de bonne humeur d’être de retour à la maison», a confié Stephanie Cooper au «Toronto Sun».

La jeune femme de 28 ans désespérait de ne jamais revoir son chien. «J’avais mis toutes ses possessions et ses jouets sur le balcon, parce que je ne pouvais plus les regarder. Lorsqu’il est revenu, je les ai tous rentrés à l’intérieur. C’est une fin heureuse», a souligné Mme Cooper.

Cette dernière espère que l’homme qui est parti avec son petit chien, et dont des images ont été diffusées par la police, sera arrêté afin «qu’il ne puisse pas faire ça à qui que ce soit d’autre».