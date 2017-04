Un résultat historique pour le Front national

Le parti Front national, dirigé par Marine Le Pen, accède au deuxième tour de la présidentielle française pour la deuxième fois de son histoire. Avec plus de 22 % des votes, il s’agit du meilleur résultat de l’histoire du parti et il devrait faire bien mieux au second tour cette fois-ci, selon les prévisions.

«L’histoire de la soirée, c’est Marine Le Pen, a affirmé l’analyste Jean-Marc Léger. La dernière fois, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait obtenu 17 % des voix au premier tour. La France s’est insurgée contre lui et il n’a obtenu que 18 % au deuxième tour. Cette fois-ci, les pronostics donnent au parti près de 40 %.»

Selon M. Léger, un candidat d’extrême gauche, Benoît Hamon, a été choisi chez les socialistes lors des primaires, et les républicains ont choisi quelqu’un de très à droite en François Fillon. Ces partis se seraient ainsi disloqués.

Dans le camp du Front national, ces résultats ont provoqué une explosion de joie.

«Le deuxième tour, ça va être compliqué car tout le monde va nous tomber sur la gueule mais je pense qu'on peut le faire, surtout face à un Macron que personne ne veut», a dit Aldric Evezard, 36 ans à l’Agence France-Presse.

Le deuxième tour s'annonce pourtant ardu pour le Front national, la plupart des candidats ayant appelé à «faire barrage» contre l'extrémisme et le «chaos» redouté avec la sortie de l'euro prônée par Mme Le Pen.