Cri du cœur d’une jeune suicidaire

Une jeune femme de 20 ans atteinte de troubles mentaux et aux idées suicidaires lance un véritable cri du coeur aux établissements de santé afin de les sensibiliser aux dangers de les renvoyer trop rapidement chez eux après une brève hospitalisation.

Dans une vidéo qu’elle a fait parvenir à TVA Nouvelles, elle raconte sa soirée misérable de jeudi dernier et déplore le fait que le personnel soignant de l’hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, lui a donné son congé après une brève admission d’une heure.

«J’ai eu une grosse crise suicidaire, j’avais le mal de vivre, j’étais en détresse totale. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Des policiers sont venus me chercher. Ils étaient six lors de l’intervention. Ils ont dû m’attacher pour m’emmener de force par ambulance à l’hôpital. À mon arrivée, les médecins m’ont fait des points de suture aux poignets. Ils m’ont laissé sortir après les points de suture parce que je leur ai dit que j’allais bien’’, explique la jeune femme.

«Mais on s’entend tu pour dire que quand quelqu’un se fait arrêter par six policiers de force et qui s’en vient à l’hôpital attaché, c’est parce qu’il ne va pas très bien. À ce moment-là, j’étais juste déconnectée. Je voulais juste retourner me suicider ou retourner faire du mal aux gens parce que j’avais mal en dedans et je ne me sentais pas comprise. Une heure après mon hospitalisation, on m’a donné mon congé et je suis allée faire des délits. Les policiers m’ont à nouveau arrêté et m’ont emmené à l’hôpital de force. Quand je suis arrivée à l’hôpital, ça a pris deux heures avant que je vois un médecin. Ils m’ont enfermée en psyschiatrie», raconte-t-elle.

L’hôpital a prévu la garder jusqu’à lundi, dit-elle. Or, entre temps, la jeune femme critique le manque d’aide. À sa sortie de l’établissement en début de semaine, elle craint de récidiver.

«Dans le fond, le message que je vous dis, c’est quand quelqu’un est en détresse, qui dit qu’il a des idées suicidaires et qu’il ne va pas bien, et que vous attendez toujours qu’il fasse un délit ou qu’il se suicide, c’est souvent après qu’on intervient et vouloir faire quelque chose. Mais après, il est trop tard», conclut-elle.