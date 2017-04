Avatar: nouvelles dates annoncées

Les suites très attendues d’Avatar, la dernière épopée de science-fiction de James Cameron, ont enfin une date de sortie. Avatar 2 sortira le 18 décembre 2020, le 3 sortira le 17 décembre 2021 et les 4 et 5 sont attendues pour les 20 décembre 2024 et le 19 décembre 2025. C’est le cinéaste lui-même qui avait annoncé la préparation de 4 films – au lieu de 3 attendus – lors de la convention CinemaCon l’année dernière. Il avait expliqué que les 4 films ne seraient pas des suites à proprement parler, mais des films qui se suffiraient à eux-mêmes. En revanche, tous participeront à l’élaboration d’une saga à grande échelle.

Le premier Avatar est sorti en 2009 et raconte l’histoire d’un soldat paraplégique envoyé en mission sur la planète Pandora, où il fait la rencontre d’une espèce extra-terrestre – les Navi – menacée d’extinction par des extractions humaines. Le film réunit Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez et Giovanni Ribisi et a généré 2,78 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros). Les dates de sortie des suites ont été annoncées sur le compte Facebook du film.

«C’est génial de pouvoir à nouveau travailler avec la meilleure équipe de l’industrie ! Avatar s’envole grâce au travail concomitant que nous avons entamé sur 4 nouveaux films», a signé James Cameron samedi pour accompagner une photo de son équipe.

De son côté, Sigourney Weaver a récemment annoncé que le tournage de la première suite débuterait à la fin de l’année. «Nous avons entamé l’entraînement, on a commencé, confiait-elle au Hollywood Reporter. À vrai dire, on tournera cet hiver.» D’après la comédienne, les suites du film originel seront largement à la hauteur de celui-ci. «Je vais vous dire, ces scénarios sont incroyables. Je ne m’inquiète pas du tout, a-t-elle ajouté. Est-ce que j’ai peur que ça ne se traduise pas bien à l’écran ? Oui, parce qu’ils sont très ambitieux. Mais ils peuvent l’être. Ils le méritent, ça, j’en suis sûre. On essaie de boucler ça aussi vite que possible.»

À l'origine, Avatar 2 aurait dû sortir en décembre 2018, mais James Cameron avait préféré s’offrir plus de temps pour mettre au point la technologie nécessaire pour réaliser son nouveau chef-d’œuvre.