Burt Reynolds marche difficilement

Burt Reynolds était présent lors du Tribeca Film Festival pour promouvoir son nouveau film, Dog Years, aux côtés de Chevy Chase, Ariel Winter et du fondateur du festival, Robert De Niro. L’acteur de 81 ans avait besoin de sa canne pour marcher et il a même fallu lui donner un tabouret pour s’asseoir à un moment, alors qu’il était interviewé par les journalistes et était pris en photo avec le reste de l’équipe.

Néanmoins, Burt Reynolds s’est exprimé sur ses partenaires acteurs. «C’est super de voir M. De Niro que j’adore, et ... vous savez, tous les gens que je connais, a-t-il confié à l’Associated Press. C’est vraiment agréable.»

Alors qu’il portait une paire de lunettes teintées orange, une chemise bleue et un costume noir, Burt Reynolds a souri en cherchant le soutien de sa partenaire dans le film de 19 ans, Ariel Winter. L’actrice de la série Modern Family tenait tendrement le bras de Burt Reynolds, tandis que Robert De Niro avait son bras autour de son vieil ami.

C’était une apparition plutôt rare pour Burt Reynolds, qui s’était affiché en public pour la dernière fois en avril 2016, au moment de la parution de ses mémoires, But Enough About Me. Il a notamment subi un pontage coronarien en 2010.

Le film Dog Years relate l’histoire de Vic Edwards, une star du cinéma vieillissante interprétée par Burt Reynolds, qui réalise que ses jours de gloire sont terminés. Quand les journalistes lui ont demandé si le film reflétait sa vie personnelle, il leur a répondu : «Je crois que je vais bien, je pense, parce que c’est une vraie participation».