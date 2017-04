Caitlyn Jenner: le maquillage la rend plus heureuse qu'une médaille

Caitlyn Jenner a commencé sa nouvelle vie en tant que femme en 2015, ayant été auparavant l’athlète olympique Bruce Jenner.

Dans un extrait de son nouveau livre The Secrets of My Life, Caitlyn Jenner, 67 ans, explique comment elle a passé des années à cacher sa passion pour les produits de beauté.

Maintenant qu’elle peut en porter en public, se pomponner lui procure plus de joie que de se préparer aux Jeux olympiques de Montréal de 1976.

«J'ai volé du maquillage au fil des ans non seulement à Kris (Jenner, son ex-femme), mais aussi au reste de la tribu Kardashian: Kourtney, Kim et Khloe, et finalement (mes filles) Kendall et Kylie parce que, faites-moi confiance là-dessus, dans notre maison il y a plus de maquillage par personne que dans l'histoire toute entière», a-t-elle expliqué.

«Se maquiller est toujours intense et je pense parfois que j’y travaille plus dur que je ne l’ai fait pour gagner le décathlon. J'ai secrètement acheté des livres de tutoriels, car il n'y avait personne pour m'aider.»

Le public a d'abord rencontré Caitlyn Jenner sur la couverture de Vanity Fair à l'été 2015, sur laquelle elle posait en corset sans bretelles couleur ivoire, ses cheveux bruns ondulant sur ses épaules.

Comme elle l'a rappelé, il a fallu beaucoup de gens pour se mettre d’accord sur le look final.

«Les enfants Jenner plus âgés veulent que je reste sage: un style élégant, mais pas trop flashy ou révélateur, a rappelé Caitlyn Jenner. Leurs intentions sont bonnes: elles veulent que je donne le ton de la féminité telle qu'elles la définissent. Elles s'inquiètent également sincèrement que plus j’essaie d'être glamour, plus je nourrirai les accusations d'exploitation. Elles essaient de me protéger. Mais leur vision de la féminité n'est pas la mienne. Le conseil le plus résonnant vient de Kim (Kardashian), qui, comme elle l'a souligné, ne connaît pas simplement la mode, mais fait la mode.»