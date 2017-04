«Ce ne sera pas un ''Bye bye boss''»

Le couple montréalais gagnant d’un gros lot de 55 millions de dollars à la loterie Lotto Max vendredi dernier a livré ses impressions pour la toute première fois lors d’un point de presse organisé par Loto-Québec, lundi.

Nathalie Langlais, une résidente du Plateau-Mont-Royal à Montréal, très lucide dans les circonstances, a expliqué avoir acheté son billet grâce à une mise éclair.

Elle a su assez rapidement avoir gagné.

TVA Nouvelles

«J’ai acheté mon billet vendredi vers 17h-18h en rentrant du travail. Le lendemain matin, on se levait très tôt parce qu’on avait des obligations. J’ai vérifié avec mon application iPhone, et là je ne comprenais absolument pas ce qu’il se passait», a raconté Mme Langlais à l’animateur Yves Corbeil.

La dame a vu le chiffre 55 apparaître. Elle a compris sur le coup avoir gagné 55$. Ce n’était toutefois pas le cas. «Ensuite j’ai vu trois zéros à côté. Là je me suis dit 55 000$, mais c’est excellent. Et là je vois les trois autres zéros à côté. Et là je me suis dit ''ça ne marche pas''».

Elle est montée voir son conjoint. Elle lui a dit : «Je capote Gilles, veux tu me dire si tu vois exactement ce que je vois. On n’en croyait pas nos yeux», ajoute Mme Langlais.

«On est allé tout de suite au dépanneur, on l’a vérifié». Tellement surpris et heureux, le propriétaire du commerce a embrassé la gagnante sur le front.

«Depuis ce temps-là on essaie de comprendre ce qui se passe. On est un peu dans un monde parallèle.»

La fin de semaine a été assez longue pour le couple, qui a dû attendre l’ouverture des bureaux de Loto-Québec pour réclamer son lot officiellement. Mme Langlais a toutefois réussi à joindre le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie, en passant par le réseau social Twitter. Le couple a immédiatement été rassuré et dirigé.

Le plus difficile a été de trouver une cachette pour le petit bout de papier valant près de 55 M$.

«Il a fallu trouver une bonne cachette et avoir des témoins pour ne pas oublier où on l’avait mis», a expliqué l’heureuse gagnante.

Le billet a finalement été caché dans une boîte de jouets appartenant aux enfants.

Si le couple souhaite voyager, Mme Langlais tient à rassurer ses patrons : «ce ne sera pas un ''bye bye boss''».

La femme qui oeuvre en communication adore son travail et a des «impondérables à court terme». «J’ai des mandats à terminer que je vais faire avec plaisir».

Originaire d’une famille gaspésienne très nombreuse, Mme Langlais souhaite gâter sa famille et ses proches.