Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal s'apprêtent à présenter leur spectacle de fin d'année. Leur création originale, «Compagnie», sera présentée à compter de vendredi au Conservatoire, et ce, jusqu’au 6 mai prochain.

Pour cette belle relève, il s’agit d’un moment marquant, estime le comédien et metteur en scène Yves Desgagnés. «La fébrilité est à son maximum, il y en a qui attendent ce moment depuis qu’ils sont enfants», remarque-t-il.

«C’est sûr qu’à la dernière, il va y avoir un petit moton, car c’est la dernière fois qu’on est les 11 sur scène ensemble», exprime Émilie Lajoie, une finissante de cette année.

N’empêche que le domaine des arts n’est pas de tout repos sur le plan de la stabilité de carrière. Le chemin est loin d'être tout tracé d'avance. «Plusieurs mois, on va peut-être avoir des contrats et plusieurs autres, on va peut-être ne pas en avoir. Il va donc falloir trouver l’équilibre dans tout ça et faire la paix avec ce métier-là», relève le finissant Lyndz Dantiste.

