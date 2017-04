EXCLUSIF | Les parents pourront faire du travail bénévole dans les écoles

Fini les amendes pour les parents qui osent retaper bénévolement l’école de leurs enfants.

Québec va ouvrir en effet la porte au travail bénévole dans les écoles de la province, a appris l’émission «La Joute».

La ministre du Travail, Dominique Vien, doit rendre public demain en conférence de presse un règlement adopté par le Conseil des ministres qui va permettre le bénévolat entre les murs des écoles.

«Enfin, le gouvernement a bougé, ç’a été long, mais je l’en félicite», lance Luc Lavoie, coanalyste à «La Joute», à LCN. Ce dernier dit souhaiter que la FTQ Construction, cette «organisation qui est un modèle d’intégrité et de probité et un exemple pour notre jeunesse, ait le bon goût de ne pas répéter les conneries qu’ils ont dites il y a deux semaines».

Pour arriver à ses fins, Québec a divisé le règlement existant sur le bénévolat dans l’industrie de la construction en trois grandes parties: le secteur non lucratif, le parapublic et les organismes à but non lucratif, de même que les entreprises comptant moins de 10 employés.

«Pour le non lucratif, ça veut dire par exemple les résidences unifamiliales dans lesquelles on habite, mais aussi les organismes de bienfaisance tels les locaux scouts, les paroisses, tout ce qui est reconnu comme organismes de charité. Pour toutes ces résidences-là, le bénévolat va être permis mur à mur sans pratiquement aucune exception. Les seules petites exceptions pour lesquelles il va falloir un travailleur avec ses cartes de compétence sont les fondations, l’électricité, la plomberie, la charpente», énumère Bernard Drainville, chroniqueur politique à «La Joute».

Pour toutes les tâches concernant les murs, la peinture, les planchers de bois, le sablage, le vernissage en passant par les tuiles de céramique, le posage du gypse, les portes et les fenêtres ainsi que le revêtement extérieur, le bénévolat sera permis par la loi, poursuit-il.

Quant à la deuxième catégorie, soit le parapublic et les organismes à but non lucratif, elle regroupe notamment les écoles et les centres de la petite enfance. Dans ce cas, le bénévolat sera permis à grande échelle à l’exception «de la fondation, de l’érection des murs et de la démolition», qui nécessiteront les services d’«un entrepreneur licencié», explique Bernard Drainville en ajoutant que des cartes de compétence valides seront aussi requises pour effectuer des travaux de plomberie et d’électricité.

En ce qui concerne les entreprises, Bernard Drainville précise qu’aucun bénévolat ne sera permis dans l’industrie de la construction si celles-ci comptent plus de 10 employés. «Walmart, ils n’ont pas besoin de bénévoles», lance-t-il pour schématiser.

Rappelons qu'à la fin février, la Commission de la construction du Québec avait mis fin aux travaux de peinture d’une trentaine de bénévoles à l’école primaire de Saint-Sébastien, en Montérégie, qui souhaitaient faire une surprise aux élèves pour le retour de la semaine de relâche. Cela avait suscité une vague de solidarité à leur endroit.