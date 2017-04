Tragique cas de cruauté animale à Coaticook, en Estrie, alors qu'un chien d'une maigreur extrême a été sauvé de la mort. Il aurait été emprisonné dans une cage pendant plusieurs mois.

Nelson, un chien de race cane corso d'un an et demi, n'a que la peau sur les os. Il ne pèse que 36 livres alors qu'habituellement l'animal devrait peser environ 100 livres.

Le chien a été retrouvé dimanche et emmené d'urgence au Refuge le Château, on a craint pour sa santé. «Quand Martin l'a vu dans la voiture, il l'a pris dans ses bras et sentait les os craquer», raconte la propriétaire du refuge Nancy Goulet.

Des mesures d'urgence ont d'ailleurs dû être prises. «Il avait des blessures aux gencives. Aujourd'hui il se tient un peu plus debout, mais hier, il avait de la difficulté à marcher», poursuit Mme Goulet.

«C'est sûr qu'il était très déshydraté donc il a reçu des solutés, de la médication, on est obligé de le gaver pour manger parce qu'il a beaucoup de difficulté à se nourrir à cause de ses blessures», ajoute-t-elle.

Le chien a été découvert dans le logement au-dessus d'un commerce de la rue Principale. Selon nos informations, il n'aurait pas pu survivre quelques jours de plus alors que cela faisait plusieurs mois qu'il n'était pas alimenté.

TVA Nouvelles est allée cogner chez le propriétaire pour tenter d'obtenir des informations, mais sans succès. Une enquête est en cours à la SPA de l'Estrie.

Au terme de cette enquête, des accusations criminelles de négligences et d'abandon pourraient être déposées et il s'exposerait ainsi à une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et une amende de 5000$.

Nelson prend déjà du mieux dans sa famille d'accueil qui songe à l'adopter définitivement. Une campagne de sociofinancement est en cours pour aider à payer pour ses soins.