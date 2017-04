Labeaume invite les Français à voter contre Le Pen

Le maire de Québec, Régis Labeaume, aime la politique française. Mais visiblement il ne porte pas dans son coeur la candidate du Front national, Marine Le Pen.

Questionné sur le premier tour de l’élection présidentielle française, M. Labeaume n'a pas mâché ses mots. «J'espère sincèrement que les Français vont tout faire pour battre sévèrement Mme Le Pen, le plus sévèrement possible. Il faut que cette femme-là ait le moins de votes possible, c'est assez simple pour moi» a-t-il affirmé, ajoutant au passage que son opinion ne «changerait pas grand-chose» à l'issue du vote.

Lors des primaires françaises, en novembre dernier, le maire Labeaume avait appuyé Alain Juppé comme candidat à la tête du parti de droite des Républicains.