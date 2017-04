Le duel Macron/Le Pen est lancé

Le pro-européen Emmanuel Macron et la nationaliste Marine Le Pen se sont jetés lundi dans la bataille pour le second tour de l'élection présidentielle française, alors que se forme un «front républicain» pour faire barrage à l'extrême droite.

Au terme d'une campagne riche en rebondissements, le centriste de 39 ans fait désormais figure de favori le 7 mai prochain après être arrivé en tête du premier tour dimanche. Avec 23,75% des suffrages, il a devancé la dirigeante du Front national, 48 ans (21,53% des voix), sur fond de gifle magistrale pour les partis traditionnels, socialiste et Les Républicains, éliminés.

Jamais élu jusqu'à présent, l'ex-ministre de l'Économie d'un gouvernement socialiste a entamé lundi des «négociations politiques» dans le but de former une majorité, avec en ligne de mire les élections législatives des 11 et 18 juin. Marine Le Pen, elle, est repartie sur le terrain dans le nord de la France pour vanter son programme, prévoyant fermeture des frontières, sortie de l'euro et moratoire sur l'immigration.

«Moi je suis la candidate du peuple», a-t-elle répété.

Alors que la majorité de la classe politique française, à droite comme à gauche, a déjà appelé à lui «faire barrage», la chef de file du FN a brocardé «le vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare» et qui «essaie de se coaliser».

Le «front républicain» est la formule couramment utilisée pour désigner les responsables politiques de toute obédience qui appellent à barrer la route à l'extrême droite quel que soit le candidat en face.

En 2002, le père de Marine Le Pen, Jean-Marie, avait créé la surprise en se qualifiant au second tour face au candidat de droite Jacques Chirac avant d'être battu à plate couture (17,79%) du fait du rassemblement contre lui.

Selon deux sondages réalisés dimanche soir, M. Macron battrait largement Marine Le Pen le 7 mai prochain, avec plus de 60% des voix.

Mais «une élection n'est jamais gagnée d'avance», a averti lundi François Bayrou, l'un des principaux soutiens d'Emmanuel Macron.

La candidate d'extrême droite, dont la présence au second tour était pronostiquée depuis 2013, veut y croire après son résultat «historique».

Porté par les laissés pour compte de la mondialisation, le FN a enregistré un record de voix (7,5 millions) qui reste cependant inférieur à ses attentes. «Nous sommes des challengers pleins d'espérance et de dynamisme», a-t-elle assuré lundi.

L'extrême droite espère récupérer des voix dans les rangs de la «France insoumise», menée par le tribun de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon qui, après avoir capté près de 20% des suffrages, n'a pas donné de consigne de vote. La frange la plus conservatrice de la droite pourrait aussi lui apporter des voix.

Aux antipodes sur tous les plans -ouverture/repli, diversité/identité, libéralisme/protectionnisme-, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont un point commun: chacun à la tête d'une formation autoproclamée «ni droite ni gauche», ils sont parvenus à capitaliser sur le désir de renouvellement politique des Français.

C'est la première fois qu'aucun des deux grands partis qui ont dominé la vie électorale depuis plusieurs décennies, n'est présent au second tour.

Le conservateur des Républicains François Fillon, plombé par le scandale autour des emplois fictifs présumés au profit de sa famille, a enregistré une humiliante défaite, à 19,91% des voix, talonné par Jean-Luc Mélenchon. Le socialiste Benoît Hamon a subi un cuisant désaveu avec 6,35% des suffrages, à l'issue d'un quinquennat socialiste.

«En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française», a lancé Emmanuel Macron devant ses partisans réunis dimanche soir à Paris, en disant vouloir devenir «le président des patriotes face à la menace des nationalistes».

«Le grand enjeu de cette élection est la mondialisation sauvage qui met en danger notre civilisation», a quant à elle souligné Mme Le Pen.

La qualification du pro-européen Emmanuel Macron et son statut de favori ont réjoui les marchés financiers. «C'est le scénario parfait dont le marché rêvait désespérément», après le vote du Brexit en juin dernier au Royaume-Uni et l'accession du protectionniste Donald Trump à la Maison Blanche, selon Sebastien Galy, analyste de la Deutsche Bank à New York.