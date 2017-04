Les agriculteurs québécois en ont contre Trump

Les agriculteurs n'ont vraiment pas digéré la critique de Donald Trump sur la gestion de l'offre des producteurs laitiers.

La Coop fédérée y est allée d'une offensive dans les quotidiens.

«Quand t'as un prix garanti, tu peux te baser sur quelque chose», note Philippe Boisvert, d’Agro-réfrigération.

Les producteurs laitiers de Victoriaville visitaient les nouvelles installations d’une ferme de Saint-Hyacinthe. Et le sujet de l'heure demeurait la gestion de l’offre.

Il y a trois secteurs régis par le système de gestion de l'offre: le lait, la volaille et les oeufs. Ça représenterait environ 92 000 emplois au Québec.

«C'est tout le monde qui gravite autour du domaine agricole, relate un autre agriculteur. C'est des revenus, des salaires, des emplois qui pourraient disparaître juste parce que... il y a moins de job, moins d'ouvrage.»

«Je pense que c'est important que tout le monde gagne bien sa vie», explique Éric Laflamme, producteur laitier.

Ghislain Gervais a une ferme agricole. Il est président de la Coop fédérée. «La gestion de l'offre, c'est une façon de toucher un revenu décent pour le travail qu'on fait, souligne-t-il. Ça nous donne confiance, aussi, pour investir dans l'avenir.»

C'est ce qu'ils soutiennent dans une lettre ouverte publiée dans de nombreux journaux canadiens.

«On sent depuis un certain temps qu'il y a beaucoup de remise en question du modèle de la gestion de l'offre. Ce qui amène beaucoup d'inquiétude dans le secteur agroalimentaire», dit Ghislain Gervais.

La gestion de l'offre permet de régulariser la production selon la demande au Canada. La semaine dernière, le président américain a dénoncé le système, en disant qu'il était injuste pour les producteurs de lait américains. Justin Trudeau avait répondu ceci: «L'approche qu'on a ici, au Canada, elle est bonne pour le Canada, pour nos agriculteurs. Et je vais continuer de défendre la gestion de l'offre.»

Le Bloc québécois a aussi lancé une offensive lundi. «On a un lait de bonne qualité, affirme Martine Ouellet, chef du Bloc. Une gestion de l'offre qui permet aux agriculteurs d'avoir des revenus décents.»

Au cabinet du premier ministre du Canada, on affirme sensiblement ce qui a été dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on veut appuyer les agriculteurs. Et on veut rappeler les faits, également, au président américain.

Que la balance commerciale du Canada est déficitaire pour ce qui est des secteurs touchés par la gestion de l'offre. Et pour les producteurs et agriculteurs, le plus important, entre autres, ce sont les emplois. Également, ce qu'on veut, c'est assurer une relève.

-D’après un reportage de Marie-Laurence Delainey