Les Américains pourront faire leur déclaration d'impôts sur une «carte postale»

Le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a assuré lundi qu'avec la réforme des impôts ambitionnée par l'administration Trump, les Américains pourront bientôt remplir leur déclaration d'impôts sur le format «d'une carte postale».

L'administration américaine devrait annoncer mercredi «des détails supplémentaires» sur son vaste projet de réforme fiscale, a indiqué M. Mnuchin lundi depuis la Maison-Blanche.

Donald Trump avait affirmé vendredi qu'il présenterait dès mercredi sa réforme des impôts alors que quelques jours plus tôt son secrétaire au Trésor avait déclaré que ce projet de loi serait «probablement un peu retardé» et que son adoption avant l'été n'était «pas réaliste».

Lundi, M. Mnuchin a réaffirmé que la refonte des impôts viserait «des réductions pour les revenus moyens» et un taux d'imposition pour les sociétés «plus compétitif» que celui de 35% actuellement en vigueur.

Au cours de la campagne électorale, Donald Trump avait promis de faire tomber ce taux d'imposition des entreprises à 15%, une promesse qu'il vient de redemander à son équipe de tenir, a affirmé lundi le Wall Street Journal.

L'administration républicaine entend aussi «faire revenir des milliers de milliards de dollars sur le territoire américain», a ajouté M. Mnuchin.

Il veut attirer de nouveau aux États-Unis les multinationales qui ont établi leur siège à l'étranger pour bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses ou qui évitent, via des filiales et des procédés comptables, de rapatrier leurs bénéfices dans le pays.

M. Mnuchin a répété que cette réforme des impôts «se financerait d'elle-même grâce à la croissance» que l'administration Trump promet à 3% (au lieu de 1,6% en 2016). «Le président est très déterminé à ce que nous atteignions une croissance de 3%, voire plus», a dit M. Mnuchin.

Le projet de réforme vise aussi à grandement simplifier le code fiscal et le nombre de tranches d'imposition qui passeraient de sept à trois.

M. Mnuchin a assuré que «l'Américain moyen devrait pouvoir faire sa déclaration fiscale sur une grande carte postale».