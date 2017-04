Les Français de Montréal demandent plus de bureaux de vote

Une pétition circule sur le web afin de que l’administration consulaire du consulat français à Montréal ouvre un deuxième site en vue du deuxième tour de l’élection présidentielle qui aura lieu le 7 mai, en France.

«Je signe l’appel pour que l’administration consulaire ouvre un deuxième site et un plus grand nombre de bureaux de vote afin de permettre l’exercice de notre droit démocratique », peut-on lire sur le formulaire mis en ligne par Yan Chantrel. On ignore pour le moment combien de Français ont rempli le formulaire.

Les Français qui désiraient exercer leur droit de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle ont dû s’armer de patience, samedi, alors que la file s’étendait sur plus de deux kilomètres.

Près de 60 000 Français à Montréal sont inscrits sur la liste électorale. Les Français d’outre-mer pouvaient voter samedi au Collège Stanislas, dans l’arrondissement d’Outremont, alors que les 47 millions d’électeurs en France votaient dimanche.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qui ont obtenu le plus de votes et qui accèdent au deuxième tour de scrutin.