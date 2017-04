Mike Myers accusé de plagiat

Dans le livre biographique de Stephen Galloway consacré à la productrice et dirigeante de la Paramount, Sherry Lansing, on apprend que Mike Myers a du réécrire entièrement le script de son film Wayne's World 2.

En effet, la première version était une copie de la comédie britannique de 1949, «Un passeport pour Pimlico», ce qui a rendu les producteurs de la Paramount furieux à l'époque.

«Je pense que Mike Myers croyait que les studios avaient acheté les droits de ce film et qu'il pouvait donc en faire ce qu'il voulait», a indiqué le producteur Lorne Michaels à Stephen Galloway, dans un extrait diffusé sur The Hollywood Reporter.

Pour éviter un report du film, Lorne Michaels aurait donc demandé à l'acteur de réécrire totalement le script. Une autre source indique que Sherry Lansing était très en colère contre lui.

«Comment osez-vous nous mettre dans cette position, aurait-elle dit à Mike Myers. On va vous poursuivre, on va prendre votre putain de maison. vous n'aurez plus de toit sous lequel vivre. Si j'étais vous Mike, j'irais directement au bureau de Lorne et je resterais là-bas jusqu'à ce qu'un nouveau script soit écrit. On vous glissera de la nourriture sous la porte.»

D'après l'auteur de la biographie, c'est exactement ce qu'a fait Mike Myers. Par la suite, il n'a plus jamais travaillé pour Sherry Lansing.