Ottawa «en désaccord» avec l’imposition de droits compensatoires

Le gouvernement canadien a rapidement et vivement réagi lundi à la décision de Washington d’imposer des droits compensatoires sur le bois d’œuvre en provenance du Canada.

La réaction est venue de deux ministres, soit celui des Ressources naturelles, Jim Carr, et celle des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«Le gouvernement du Canada est en désaccord avec la décision du département du Commerce des États-Unis d'imposer des droits injustes et punitifs, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint. Les accusations ne reposent sur absolument aucun fondement.»

Ils ont indiqué qu’Ottawa «défendra vigoureusement les intérêts de l'industrie canadienne du bois d'œuvre résineux, y compris en recourant aux tribunaux». «Dans les décisions qui se sont succédé depuis 1983, les tribunaux internationaux ont réfuté les allégations non fondées de subvention et de préjudice porté à l'industrie américaine. Nous avons eu gain de cause dans le passé et il en sera de nouveau ainsi.»

Par ailleurs, les deux ministres canadiens ont souligné que leur gouvernement prenait des mesures immédiates pour aider les entreprises, les travailleurs et les communautés locales concernés.

Parmi ses actions immédiates, Ottawa compte s’assurer «que les entreprises tirent pleinement parti des initiatives de financement existantes dans le cadre de la Banque de développement du Canada et d'Exportation et développement Canada, qui offrent une gamme de services financiers aux entreprises canadiennes à des fins commerciales».

Le gouvernement a aussi l’intention de «travailler activement pour aider l'industrie forestière à accéder à de nouveaux marchés» et promet de «fournir des services essentiels pour aider les travailleurs qui peuvent être affectés négativement».

Ottawa dit aussi insister sur la promotion de l’utilisation du bois canadien ici au pays.

En outre, le Groupe de travail fédéral-provincial sur le bois d’œuvre résineux sera rappelé cette semaine pour examiner des mesures supplémentaires.

Enfin, le gouvernement canadien a dit, lundi soir, que «le Canada continuera d'appuyer ses homologues américains pour annuler cette action commerciale injuste et injustifiée». «Nous nous sommes engagés à travailler avec l'Administration américaine pour obtenir une solution durable.»