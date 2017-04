Pic annuel pour la vente de produits amaigrissants

Le printemps représente un pic de ventes pour le marché des produits naturels amaigrissants. Au pays, 40% des citoyens dépensent plus de 500$ chaque année pour des régimes.

Les nutritionnistes appellent à la prudence. Il faut savoir que 80% des personnes qui font un régime vont reprendre leur poids initial ou le dépasser un an après la diète. Après cinq ans, le pourcentage monte à presque 100%.

«Il faut être prudent, car souvent on parle de restrictions, donc on risque d’avoir des carences. Ce ne sont pas vraiment des choses qui vont nous permettre de perdre du poids à long terme. Ça ne nous permet pas non plus d’acquérir de saines habitudes de vie et de faire des changements au niveau de notre alimentation», explique la nutritionniste Geneviève Rioux.

Il y a deux moments dans l'année où les vendeurs de produits amaigrissants connaissent une hausse importante de leurs ventes. En janvier, avec les résolutions, ainsi qu’au printemps, avec la venue des beaux jours.

Au Canada, un adulte sur deux souffre d'obésité et trois femmes sur quatre indiquent ne pas être satisfaites de leur image corporelle.

Pour les commerçants, on attire l'attention des consommateurs avec des corps de rêve souvent dénudés sur les emballages et on vante des régimes sans exercice pour perdre du poids rapidement. Des affirmations qui suscitent la controverse chez les nutritionnistes.

«L’industrie de l’amaigrissement est la seule industrie qui connait un très grand succès à cause de l’insuccès de ses produits. Comme aucun produit et service amaigrissant ne fonctionne à long terme, on en rachète constamment, donc l’industrie est très florissante», ajoute Anouck Sénécal de l'organisme à but non-lucratif Équilibre.

Le web regorge aussi de produits amaigrissants. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'Organisation mondiale de la Santé, un produit sur deux est de la contrefaçon.