Quelle sera la sentence de Sylvain Girard?

Quelle peine le juge doit-il imposer à Sylvain Girard, un homme de Shawinigan reconnu coupable de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort.

C'est ce dont débattent les avocats lors des représentations sur sentence qui se déroulent aujourd'hui au palais de justice de Shawinigan.

Des amis et des membres de la famille s'adresseront au juge.

Marc-Antoine Noël était présent sur le bateau d'une valeur d'un million de dollars lorsque l'accident qui a éjecté les 11 passagers est survenu.

«C'est difficile de vivre avec ces images. J'ai perdu toute capacité à me concentrer durant les mois qui ont suivi. Je ne dormais que quelques heures chaque nuit; j'ai abandonné mes études et m'absentais du travail. J'avais constamment des flashbacks de l'accident, des têtes qui sortent de l'eau... le son, les cris. J'ai encore de la difficulté à me baigner. Je ne suis jamais retourné sur la rivière depuis. J'ai des remords de ne pas avoir été capable de l'agripper pour le sortir de l'eau. Je dois encore aujourd'hui consulter un psychologue toutes les semaines», raconte Marc-Antoine Noël.

La couronne demande une peine de cinq ans de prison suivis d'une interdiction de conduire pour une période de 7 ans, alors que la défense demande une peine de 90 jours d'emprisonnement de façon discontinue, ainsi que 240 heures de travaux communautaires suivies d'une interdiction de conduire un bateau pour une période de 7 ans.

Détails à venir.