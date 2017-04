Sauvée par un donneur de 88 ans

En cette Semaine nationale du don d'organes et de tissus, voici une histoire presque incroyable.

En 2003, une jeune femme a reçu le foie d'un homme mort à l'âge de 88 ans.

Audrée Descheneaux survit aujourd'hui grâce à cette greffe provenant du plus vieux donneur à ce jour au Canada.

«C'était fini pour moi à 19 ans. Comme ça, vite de même!»

Qui pourrait croire que la mère de famille, aujourd’hui âgée de 33 ans, porte en elle un foie plus que centenaire?

Lors d'un voyage en Ontario, en 2003, alors qu’elle n’a que 19 ans, la jeune femme a subi un profond malaise. «Mon dernier souvenir, je vomis, je suis malade, je ne me sens pas bien.»

Elle a été conduite dans un hôpital de Toronto. Son foie était très malade. «Tu as un virus. On l'appelle hépatite fulminante.»

Quatre jours plus tard, son état s'était considérablement détérioré. Après avoir consulté ses parents, les médecins devaient procéder à une greffe de foie. Sinon, c'était la fin. Mais il n'y avait qu'un donneur compatible. Il avait 88 ans.

10 ans à vivre

«Ma mère, au début: "Quatre-vingt-huit ans. Elle a 19 ans. Non, non, non! Ça n'a pas de bon sens."»

Les médecins ne savaient pas si cela allait fonctionner ou si elle aurait besoin d'une nouvelle greffe. Ils lui donnaient tout au plus 10 ans à vivre.

«J'ai eu peur les cinq premières années. J'attendais qu'ils m'appellent pour me dire, à la prise de sang, que ça ne marchait plus.»

Quatorze ans plus tard, elle prend seulement un médicament antirejet chaque jour et a trois enfants, alors que les médecins lui avaient dit qu'elle n'en aurait pas. La plus vieille, qui a 9 ans, est souvent invitée à parler du don d'organes dans les classes de son école.

«Parce que c'est très important. Et parce que, sans le donneur de ma maman, je ne serais pas en vie aujourd'hui», témoigne la jeune fille.

L'an passé, au Québec, 101 personnes ont reçu un nouveau foie. Le tiers des donneurs avaient plus de 60 ans.

«On n'a pas de limite, souligne le Dr Marc Bilodeau, hépatologue au CHUM. S'il n'y a pas de rejet significatif, s'il n'y a pas de maladie qui récidive sur le foie, en principe, ce foie-là est bon jusqu'à la fin de la vie de la personne.»

Audrée Descheneaux ne connaît pas l'identité de son donneur. Elle a simplement reçu une lettre de l’épouse de celui-ci. Il a donné uniquement son foie.

«C'était un fermier qui était fier de ses terres, de ses jardins, de ses champs, qui allait porter ses petits-enfants à l'école une fois par semaine», raconte Mme Descheneaux.

Il serait mort lors d'un accident de tracteur. Grâce à lui, elle est en forme et participera cet été aux Jeux mondiaux des greffés en Espagne. «Je fêtais 5000 jours il y a deux semaines. Cinq mille matins, 5000 opportunités... 5000 jours auprès de ceux que j'aime.»

-D’après un reportage d’Harold Gagné