Une famille l'échappe belle après une sortie en canot

Une sortie en canot aurait pu tourner au drame dimanche après-midi, en Estrie, alors qu’une famille naviguait paisiblement lorsque son embarcation s'est renversée.

Dimanche, vers 16h, le pire a été évité pour une famille de quatre, dont un adolescent et un enfant de 2 ans, qui était en canot sur le lac Waterloo. Alors qu'ils naviguaient près de la rive, leur canot a chaviré.

L'adolescent a réussi à nager jusqu'à la rive et a couru vers les maisons voisines pour demander de l'aide aux voisins. Pendant ce temps, le père, la mère et l'enfant ont rejoint le rivage.

Les voisins, dont le maire de la ville qui habite à proximité, ont porté secours à cette famille en attendant que les autorités arrivent sur place.

Heureusement, les quatre personnes portaient leur ceinture de sécurité.

«On a récupéré le canot avec lequel ils sont allés sur le lac Waterloo. On a aussi récupéré leurs effets personnels, comme leurs sacs, leurs gilets de sauvetage et leurs vêtements.»

«Un gilet de sauvetage ça nous aide si on tombe à l'eau à flotter, entre autres dans les moments de panique et surtout quand l'eau est très froide, on perd nos sens très rapidement. D'après moi, c'est leur ceinture de sécurité qui leur a sauvé la vie effectivement. Il faut vraiment vérifier les conditions avant de se dire on s'aventure. Que ce soit en canot ou en kayak, il faut savoir si on a les compétences et si on est corrects pour s'aventurer sur un lac avec notre famille ou même seul.»

Évidemment, à ce moment de l'année, en plein mois d'avril, la température de l'eau est glaciale. Les quatre personnes ont été transportées à l'hôpital pour y recevoir des soins puisqu'ils présentaient des signes d'hypothermie.