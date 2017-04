Vaste rappel de commodes et armoires potentiellement dangereuses

La compagnie Caramia Furniture Ltd. rappelle plusieurs commodes, tables de chevet et armoires à cause d’un risque de coincement. Les produits touchés peuvent se renverser s'ils ne sont pas correctement fixés au mur, ce qui présente un risque de coincement.

Le présent rappel vise en particulier certains types de commodes, tables de chevet et armoires vendues entre juin 2010 et juin 2016. Ces meubles étaient offerts en différentes tailles et couleurs et étaient vendus individuellement ou dans des collections contenant des produits non rappelés.

Les produits concernés sont les suivants : Ava, Avatar, Belize, Billie, Birch Combo, Brody, Carerra, Carson, Chandler, Chelsea, Colin, Devon, Elena, Elijah, Elle, Fynn, Hampton, Isabel, Kenwood, Luas, London, Louis Phillipe, Madeline, Michael, Nolin, Preston, Soho, Veronic.

Pour savoir si votre commode ou armoire est concernée, vérifiez le code d'article et le code dateur figurant sur une étiquette fixée dans le coin supérieur droit, à l'arrière du produit ou sur l'emballage de ce dernier.

Environ 10 772 de ces produits rappelés ont été vendus au Canada. En date du 30 mars 2017, l'entreprise avait reçu trois rapports où les meubles se sont renversés, mais aucune blessure n'a été déclarée.

Les consommateurs concernés devraient immédiatement cesser d'utiliser les meubles rappelés, les déplacer dans une pièce où les enfants ne pourront y accéder et communiquer avec Caramia Furniture Ltd. afin d’obtenir gratuitement une trousse permettant de fixer les meubles au mur.

Afin d'obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec Caramia Furniture Ltd au numéro sans frais 1-877-728-0342, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HNE). Ils peuvent commander une trousse permettant de fixer les meubles au mur en consultant http://caramiafurniture.com/product-recall/