Voleur de sacoche recherché

Le restaurant Le Bûcher de Québec a lancé un appel à tous sur Facebook, dimanche, afin de retrouver un homme, qui a volé un sac à main dans la loge privée d’un groupe venu offrir un spectacle, samedi soir.

Patrick Lessard, un administrateur du restaurant de la rue du Périgord, a publié une vidéo incriminante, provenant d'une caméra de surveillance, sur sa page Facebook en demandant l’aide de tout le monde pour retrouver rapidement le voleur.

Le groupe Funky Lamas, dont la chanteuse est Anne-Doris Lévesque, était sur scène pour entreprendre la première partie de leur spectacle quand un homme chauve s’est introduit dans leur loge à 20h58 pour en ressortir une minute plus tard.

Dans la vidéo, on le voit clairement fouiller différents sacs, un étui de guitare et un portefeuille pour finalement s’emparer d’une sacoche brune et la camoufler dans son manteau avant de sortir de la pièce.