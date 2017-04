28 200 nouveaux ménages d'ici 2036

Il faudra trouver de la place pour 28 200 nouveaux ménages sur le grand territoire de Québec d'ici 2036, même si les possibilités de développement sont limitées.



La Ville de Québec a présenté mardi la deuxième mouture de son schéma d'aménagement pour l'agglomération de Québec.

Les prévisions sont nettement moindres que ce qui avait été proposé en 2016. On y estimait alors que 61 500 nouveaux ménages s'installeraient à Québec d'ici 2041. Malgré cette révision à la baisse, les besoins résidentiels demeurent élevés.

Les prévisions estiment qu'il faudra construire 10 150 maisons et duplex et 18 050 appartements et condos pour loger les nouvelles familles.

Deux seuls secteurs à haut potentiel de développement ont été ciblés. Ils sont situés dans les zones agricoles de Bourg-Royal et de Saint-Augustin-de-Desmaures.