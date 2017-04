Ben Affleck ne veut pas que ses enfants deviennent acteurs

Avec Ben Affleck comme père et Jennifer Garner pour mère, Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) sont loin d’être étrangers à Hollywood. Mais quand il s’agit de la carrière que leurs enfants choisiront, Ben Affleck n’est pas certain de vouloir qu’ils suivent leurs traces.

«Je pense que c’est une chose difficile. J’aime être acteur. J’ai commencé là-dedans alors que j’étais enfant et je ne changerais jamais ça, mais je ne préférerais pas non plus embarquer mes enfants et les lancer là-dedans avant qu’ils atteignent l’âge de 18 ans», a-t-il confié à Entertainment Tonight en recevant un prix pour «Mr. Wolff», lors de l’inauguration du AutFest International Film Festival, dimanche dernier.

«S’ils ont 18 ans et qu’ils veulent faire ce choix et ce genre de choses, ça me va. Mais être un enfant acteur, je connais trop bien les revers de ce que ça peut être.»

Une carrière précoce

Ben Affleck a lancé sa carrière d’acteur à tout juste 7 ans en figurant dans le film de 1981, «The Dark End of the Street». Il a ensuite joué dans la série pour enfants, «The Voyage of the Mimi», et dans «The Second Voyage of the Mimi», en 1984 et 1988 respectivement.

Depuis lors, Ben Affleck a reçu des critiques élogieuses pour bon nombre de ses rôles en tant qu’adulte, comme dans les films oscarisés «Will Hunting» et «Argo».

Alors, en songeant à une carrière d’acteur éventuelle pour ses enfants, il a quelques bons conseils pour qu’ils sachent s’ils aiment ce métier ou non.

«Si mes enfants sont bons dans les pièces de théâtre à l’école, s’ils peuvent gérer ça, ils sont sur la bonne voie», a-t-il affirmé en souriant.

L’apparition de Ben Affleck à l’inauguration du AutFest International Film Festival était aussi sa première depuis que Jennifer Garner et lui ont déposé une demande de divorce officielle auprès du tribunal.

Le couple s’est séparé en juin 2015 après 10 ans de mariage, mais a seulement fait sa demande de divorce au cours du mois d’avril 2017.