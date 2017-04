«Bonne fête Montréal»: 2000 nouveaux billets en vente

À moins d’un mois du grand spectacle «Bonne fête Montréal», de nouvelles sections du Centre Bell ont été ouvertes. Il y a donc 2000 billets additionnels en vente pour l’événement qui soulignera, le 17 mai prochain, le 375e anniversaire de la métropole.

Mêlant l’humour à la musique, la culture et l’histoire de Montréal, la soirée animée par Guy A. Lepage et mise en scène par Serge Denoncourt verra défiler une soixantaine d’artistes, dont Louis-José Houde, Marie-Mai, Rufus et Martha Wainwright, Diane Dufresne, Robert Charlebois et Laurent Paquin.

Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, l’Orchestre Métropolitain appuiera les différentes vedettes. Tous les genres musicaux y passeront, que ce soit le jazz, l’opéra, le hip-hop, la pop, le classique, le disco ou encore la musique latine.

La pluralité linguistique de la ville sera également soulignée, tout comme l’apport des grands auteurs d’ici.

Il est possible de se procurer des billets pour «Bonne fête Montréal» en ligne au hahaha.com ou sur evenko.ca.